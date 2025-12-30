Napoli riqualificazione del lungomare | aperto un altro tratto

È stato inaugurato un nuovo tratto del lungomare di Napoli, parte di un progetto di riqualificazione in corso. Questa recente apertura permette di godere di una vista suggestiva, soprattutto al tramonto, contribuendo a valorizzare l’area e migliorare l’esperienza dei visitatori. Il completamento di questa fase rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio urbano della città.

Restyling lungomare, ecco come appare oggi: "Appena aperto al pubblico un altro tratto. Con la bellissima luce del tramonto" - Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, ha così commentato i primi ... napolitoday.it

Lavori di riqualificazione del Lungomare, prorogato fino a metà febbraio il dispositivo temporaneo di circolazione - La decisione è stata presa dopo che il Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi dell’ente di Palazzo San Giacomo ha rappresentato la necessità di una ulteriore proroga fino al 16/02/2026 ... napolitoday.it

NAPOLI - Nell’ambito del progetto R.E.S.T.A – Rigenerazione Economica Sociale Territoriale Attiva, promosso dal Comune di Napoli all’interno del Piano Integrato Urbano per la riqualificazione dell’insediamento di Taverna del Ferro, due appuntamenti speci - facebook.com facebook

