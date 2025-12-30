Napoli riqualificazione del lungomare | aperto un altro tratto
È stato inaugurato un nuovo tratto del lungomare di Napoli, parte di un progetto di riqualificazione in corso. Questa recente apertura permette di godere di una vista suggestiva, soprattutto al tramonto, contribuendo a valorizzare l’area e migliorare l’esperienza dei visitatori. Il completamento di questa fase rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio urbano della città.
Prosegue la riqualificazione del lungomare di Napoli. Appena aperto al pubblico un altro tratto con la bellissima luce del tramonto. L'annuncio arriva dalle pagine social. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Restyling lungomare, ecco come appare oggi: "Appena aperto al pubblico un altro tratto. Con la bellissima luce del tramonto"
Leggi anche: VIDEO| "Un altro regalino di Natale alla città": aperto il secondo tratto di corso Matteotti
Lavori di riqualificazione del Lungomare, prorogato fino a metà febbraio il dispositivo temporaneo di circolazione; Piano sicurezza per il nuovo Lungomare di Napoli. Il prefetto Di Bari: Contro criminalità e bancarelle abusive; Lavori di riqualificazione del Lungomare, prorogato fino a metà febbraio il dispositivo temporaneo di circolazione; Capodanno 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere.
Napoli, riqualificazione del lungomare: aperto un altro tratto - Appena aperto al pubblico un altro tratto con la bellissima luce del tramonto. ilmattino.it
Restyling lungomare, ecco come appare oggi: "Appena aperto al pubblico un altro tratto. Con la bellissima luce del tramonto" - Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, ha così commentato i primi ... napolitoday.it
Lavori di riqualificazione del Lungomare, prorogato fino a metà febbraio il dispositivo temporaneo di circolazione - La decisione è stata presa dopo che il Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi dell’ente di Palazzo San Giacomo ha rappresentato la necessità di una ulteriore proroga fino al 16/02/2026 ... napolitoday.it
NAPOLI - Nell’ambito del progetto R.E.S.T.A – Rigenerazione Economica Sociale Territoriale Attiva, promosso dal Comune di Napoli all’interno del Piano Integrato Urbano per la riqualificazione dell’insediamento di Taverna del Ferro, due appuntamenti speci - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.