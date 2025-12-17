Mare ‘rosso sangue’ in Iran lo spettacolo sull’isola di Hormuz

Le acque dell’isola di Hormuz si tingono di un intenso colore rosso sangue, creando uno spettacolo naturale di suggestiva bellezza e mistero. Un fenomeno che affascina e inquieta, portando alla ribalta le coste iraniane con un colore che sembra uscito da un quadro surrealista. Un evento che invita a riflettere sulla straordinaria forza della natura e sui suoi enigmi più affascinanti.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.