Mare ‘rosso sangue’ in Iran lo spettacolo sull’isola di Hormuz
Le acque dell’isola di Hormuz si tingono di un intenso colore rosso sangue, creando uno spettacolo naturale di suggestiva bellezza e mistero. Un fenomeno che affascina e inquieta, portando alla ribalta le coste iraniane con un colore che sembra uscito da un quadro surrealista. Un evento che invita a riflettere sulla straordinaria forza della natura e sui suoi enigmi più affascinanti.
(Adnkronos) – Spettacolo sulle coste dell’isola di Hormuz. In Iran l’acqua del mare si è tinta del colore del sangue, in una tintura a metà tra il rosso e il rosa. Il fenomeno, diventato virale sul web con diversi video che stanno circolando e incantando i social, sarebbe dovuto al terreno rosso dell’isola, ricco di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
