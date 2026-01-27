Tirocini Gol in Comune la nuova proroga pubblicata a due giorni dalla scadenza

Da casertanews.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La proroga dei tirocini Gol in Comune è stata pubblicata poco prima della scadenza. Questa iniziativa mira a favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, anche se la partecipazione e la promozione del programma continuano a sollevare questioni di attenzione e coinvolgimento da parte dell’amministrazione.

“Da un lato la propaganda della maggioranza dall'altra c'è la realtà. Questa amministrazione non riesce nemmeno a promuovere la massima partecipazione ai tirocini del programma Gol. Tanto è vero che è stata fatta una ulteriore proroga per le adesioni che scade il 28 gennaio alle 12,00”. Lo.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

