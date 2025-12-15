Tirocini Gol presso il Comune di Nocera Inferiore pubblicato l' avviso

Il Comune di Nocera Inferiore ha pubblicato un avviso per 65 tirocini di inclusione, inseriti nel programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. Le opportunità sono rivolte a giovani e disoccupati e si svolgeranno presso i servizi comunali, con il supporto dell’ente promotore Mestieri. La selezione avviene attraverso il portale regionale del lavoro.

© Salernotoday.it - Tirocini Gol presso il Comune di Nocera Inferiore, pubblicato l'avviso Il Comune di Nocera Inferiore informa che sono state pubblicate sul portale regionale del lavoro le vacancy per l’attivazione di 65 tirocini di inclusione nell’ambito del programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, da svolgersi presso i servizi comunali, con ente promotore Mestieri. Salernotoday.it Hai mai pensato di lavorare in una Pubblica Amministrazione? Marigliano: parte il Programma GOL con 30 Tirocini per Tutti - Il Comune di Marigliano, tramite l’Assessorato alle Politiche Sociali guidato dal Prof. marigliano.net

13 tirocini di inclusione sociale. Come presentare domanda al Comune di Caggiano - Il Comune di Caggiano informa che è stato pubblicato l’Avviso di Manifestazione di Interesse per la selezione dei partecipanti ai 13 tirocini di inclusione sociale previsti dal Programma GOL – ... ondanews.it

PUBBLICATO L’AVVISO PER 65 TIROCINI GOL PRESSO IL COMUNE DI NOCERA INFERIORE Il Comune di Nocera Inferiore informa che sono state pubblicate sul portale regionale del lavoro le vacancy per l’attivazione di 65 tirocini di inclusione nell’ambito - facebook.com facebook