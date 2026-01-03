Permessi in vigore fino a scadenza Proroga di due mesi per quelli scaduti

Il nuovo piano della sosta ha introdotto alcune novità riguardanti i permessi in vigore. In particolare, è stata prevista una proroga di due mesi per quelli scaduti, mantenendo quindi validità fino alla scadenza originaria. Tuttavia, il Comune non ha ancora fornito dettagli specifici sulle modalità di gestione e eventuali rinnovi. Di seguito, una panoramica sulle disposizioni attuali e le implicazioni per i titolari di permessi.

Nel nuovo piano della sosta una delle questioni più delicate – e meno chiarite dal Comune – riguarda la sorte dei permessi già rilasciati. Un nodo che l'amministrazione ha dato per scontato, ma che scontato non è affatto, come dimostra il caso delle auto ibride negli accessi alla Ztl. Proprio su questo aspetto, nelle ultime ore, si è concentrata l'attenzione di cittadini e automobilisti. Da ieri mattina, al comando della polizia locale alla Darsena, un assistente civico fornisce chiarimenti a chi si presenta per chiedere informazioni. Diverse le persone in attesa, spesso disorientate, con una domanda ricorrente: i permessi in essere restano validi oppure no? La risposta, netta, è "sì".

