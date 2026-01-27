Timothée Chalamet scalza Checco Zalone ‘Marty Supreme’ vola in testa al box office italiano

Il film ‘Marty Supreme’, distribuito da I Wonder Pictures e Biografilm Collection, ha conquistato il primo posto al box office italiano, registrando un incasso di 139 mila euro. Il successo conferma l’apprezzamento del pubblico per questa produzione di A24, che ha superato anche star come Timothée Chalamet. La pellicola si distingue per la sua capacità di coinvolgere gli spettatori, consolidando la sua posizione tra i titoli più visti in Italia.

(Adnkronos) – Continua il successo di 'Marty Supreme', il nuovo film A24 distribuito in Italia da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, che nella giornata di lunedì 26 gennaio conquista il primo posto al box office con un incasso di 139.874 euro. 'Buen Camino' di Checco Zalone scende invece al secondo posto con 114.025.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Marty Supreme Marty Supreme, la vera storia di Marty Reisman dietro il film con Timothée Chalamet Marty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet. “Buen Camino” di Checco Zalone domina il box office italiano “Buen Camino” di Checco Zalone si conferma tra i film più visti in Italia, con un incasso di oltre 17 milioni nel fine settimana e un totale che supera i 53 milioni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Marty Supreme Timothée Chalamet scalza Checco Zalone, 'Marty Supreme' vola in testa al box office italianoIl titolo, che oggi ha conquistato 11 nomination ai Bafta 2026, conquista il primo posto al box office con un incasso di 139.874 euro ... adnkronos.com Marty Supreme, recensione: il miglior Timothée Chalamet e un film che sembra una pallina impazzitaIrrequieto e sfrontato, Marty ha un sogno in cui nessuno crede. Sfondare, affermarsi, farcela. Esistere. Diventare campione di tennis-table, contrapponendosi all'egemonia del Sol Levante, e ... movieplayer.it MARTY SUPREME di Josh Safdie, con Timothée Chalamet, candidato a 9 premi Oscar, è al cinema ORA. Scopri le sale iwonderpictures.it/martysupreme - facebook.com facebook L'intervista completa di Claudia Catalli a Timothée Chalamet è sul nuovo numero de L'Espresso x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.