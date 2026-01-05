“Buen Camino” di Checco Zalone si conferma tra i film più visti in Italia, con un incasso di oltre 17 milioni nel fine settimana e un totale che supera i 53 milioni. Questo risultato testimonia il forte interesse del pubblico verso il cinema italiano all’inizio del 2026, confermando la popolarità dell’attore e regista nel panorama nazionale. Un dato significativo che riflette la vitalità dell’industria cinematografica nel nostro paese.

La commedia di Zalone incassa oltre 17 milioni nel weekend e porta il totale a più di 53 milioni: boom di incassi per il cinema italiano all’inizio del 2026.. Roma, 5 gennaio 2026 – Continua senza sosta il successo di Checco Zalone al cinema con il suo ultimo film, Buen Camino, che in appena due settimane ha già raggiunto la notevole cifra di 53.122.553 euro. Secondo i dati di Cinetel, durante il weekend dal 1 al 4 gennaio 2026, il film ha incassato 17.056.378 euro, confermandosi al primo posto tra i titoli più visti. La commedia, diretta da Gennaro Nunziante, guida la classifica con un margine netto rispetto agli altri film. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Buen Camino” di Checco Zalone domina il box office italiano

Leggi anche: Buen Camino di Checco Zalone domina il box office: incassi record in quattro giorni

Leggi anche: Checco Zalone domina il box office: quanto ha incassato “Buen Camino” giorno per giorno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Checco Zalone, nuovo record a Santo Stefano: Buen Camino vola a 14 mln; Il Buen camino di Zalone riguarda un po' tutti noi; Perché Checco Zalone non merita molte delle critiche che sta ricevendo; Buen Camino di Checco Zalone non è un capolavoro ma funziona: fa riflettere, è pop e riempie le sale (a rischio chiusura).

Checco Zalone fa il miracolo al cinema: Buen Camino vola oltre ogni record, nemmeno Avatar lo ferma - Numeri da capogiro per Buen Camino: Checco Zalone batte i suoi stessi record e vola verso una scalata storica che potrebbe riscrivere il box office italiano. libero.it