TikTok non è più cinese negli Usa ByteDacne cede il social agli alleati di Trump

ByteDance, società cinese, ha venduto l’80% di TikTok a investitori statunitensi, segnando un cambiamento nella gestione del social nel mercato americano. Dopo l’accordo, il popolare social continuerà a operare negli Stati Uniti sotto la nuova proprietà, riducendo le tensioni tra le due nazioni e modificando il panorama delle piattaforme digitali nel paese.

La società cinese ByteDance ha raggiunto un accordo con diversi investitori statunitensi per cedere l’80% delle sue quote di TikTok, tra i social più utilizzati nel Paese. Verrà fondata una nuova joint venture, a cui parteciperanno tra gli altri società come Oracle, Mgx e Silver Lake, oltre che all’imprenditore Michael Dell. La cessione di TikTok era stata imposta nel 2024 da una legge passata dall’amministrazione Biden. Il governo statunitense temeva che ByteDance avesse legami troppo stretti con Pechino e che potesse usare il social per influenzare l’opinione pubblica. Tra i nuovi proprietari ci sono ora molti imprenditori vicini al presidente Trump. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

