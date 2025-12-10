The Testaments | quando esce il sequel di The Handmaid' s Tale e dove vederlo

Con l'uscita dell'ultimo episodio di “The Handmaid's Tale 6”, lo scorso 27 maggio 2025, abbiamo detto addio a Gilead, ma non per sempre. Ebbene sì perché la storia delle ancelle raccontata dalla serie Hulu con Elisabeth Moss per ben sei stagioni è destinata a continuare. Lo farà con una serie. 🔗 Leggi su Today.it