Hulu ha condiviso online le immagini dell'adattamento televisivo del romanzo di Margaret Atwood, in arrivo nel 2026 sugli schermi televisivi. Hulu ha condiviso online le prime foto della nuova serie The Testaments, tratta dal romanzo di Margaret Atwood ideato come sequel di The Handmaid's Tale. Gli scatti mostrano così le protagoniste delle puntate che debutteranno sugli schermi americani nel mese di aprile. Il cast della nuova serie The Testaments riporterà gli spettatori nel mondo di Gilead, anni dopo quanto accaduto in The Handmaid's Tale, che ha raccontato la battaglia di June per ritrovare la figlia, ritornare dalla sua famiglia e porre fine al regime di Gilead lottando dall'interno del sistema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Testaments: le protagoniste ritratte nelle prime foto della serie sequel di The Handmaid's Tale