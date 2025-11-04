Viaggio con Ennio Morricone Tributo alle colonne sonore scritte dal compositore
Le più belle colonne sonore firmate da Ennio Morricone, eseguite dal vivo da un ensemble trascinante e affiancate dalla videoproiezione di spezzoni dei film da cui sono tratte. Un’esperienza che celebrerà la musica senza tempo di uno dei maggiori compositori del ‘900. è quella che porterà in scena sabato alle 21 a Biassono, sul palco del cineteatro Santa Maria di via Segramora, il concerto organizzato dal Corpo Musicale Biassonese sotto il titolo “Musiche da Oscar - Omaggio a Ennio Morricone“. L’evento, promosso in collaborazione col Comune, avrà le vesti di un vero e proprio viaggio tra le colonne sonore più famose composte dal maestro romano, brani e suoni che hanno fatto la storia del cinema internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
