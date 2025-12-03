Le grandi colonne sonore del cinema protagoniste del concerto benefico Amore e nostalgia
Domenica 7 dicembre la Sala Europa della Fiera di Forlì ospita il concerto di Natale dal titolo “Amore e Nostalgia”. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è organizzata a favore dell’Associazione AMMP da anni impegnata nel sostegno alla ricerca delle malattie polmonari.Durante la serata verranno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
