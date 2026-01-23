Olimpiadi di Milano Cortina ed il viaggio della fiamma olimpica Mattia Furlani | A Terni non me la sono sentita

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 rappresentano un importante momento sportivo per l’Italia. Il percorso della fiamma olimpica, partito da Trieste, attraversa diverse tappe prima di arrivare a destinazione. Tra i protagonisti, Mattia Furlani ha condiviso le sue impressioni sul viaggio e sulla partecipazione, evidenziando l’importanza di questo simbolo di unità e di sport per il paese. La fiaccola prosegue il suo cammino verso l’evento che unirà tutta l’Italia.

Il campione del mondo di salto in lungo ha motivato la scelta di non sfilare con la fiamma olimpica: “Non è la mia città. Se non lo senti tuo, è giusto non farlo” Un lunghissimo viaggio con destinazione ‘Milano-Cortina 2026’. La fiaccola olimpica è in arrivo a Trieste ed è attualmente distante tredici tappe dall’ultimo traguardo. A Terni era arrivata il giorno dell’Immacolata accolta da centinaia e centinaia di persone, sia lungo le strade che in piazza Tacito dove era stato collocato il palco. Una grande festa di sport che ha visto la partecipazione di molteplici realtà cittadine e la presenza di personaggi di spicco.🔗 Leggi su Ternitoday.it

