Olimpiadi italiane di statistica 2026 | iscrizioni aperte fino al 25 novembre Bando e regolamento

Tornano anche quest’anno le Olimpiadi italiane di statistica, iniziativa che coinvolge le scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie. Promossa dalla Società Italiana di Statistica (SIS) e dall’Istat, l’iniziativa è sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

