Olimpiadi italiane di statistica 2026 | iscrizioni aperte fino al 25 novembre Bando e regolamento

Orizzontescuola.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano anche quest’anno le Olimpiadi italiane di statistica, iniziativa che coinvolge le scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie. Promossa dalla Società Italiana di Statistica (SIS) e dall’Istat, l’iniziativa è sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

