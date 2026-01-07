Via Mustilli presenta nuovamente un manto stradale deteriorato, causando disagi ai pendolari e agli utenti della strada. La situazione, ormai nota, richiede interventi tempestivi per ripristinare la sicurezza e la qualità della viabilità locale. In questo articolo si analizzano le cause del problema e le possibili soluzioni, evidenziando l'importanza di interventi efficaci per garantire un passaggio più sicuro e sostenibile.

Tempo di lettura: 2 minuti Il manto stradale di via Domenico Mustill i versa nuovamente in condizioni critiche. Numerose buche sono apparse in questi ultimi giorni ed hanno reso ancora più critica una situazione già di suo difficile a causa dell’evidente ammaloramento dell’asfalto. Via Mustili è un’arteria importante perché segna uno degli ingressi in città dai circuito della tangenziale e conduce in Piazza Risorgimento, alla zona della questura da un lato e all’Arco di Traiano dall’altro. E’ dunque un asse stradale molto importante perché consente l’ingresso dei pullman e degli autobus nella zona centrale di Benevento proprio a ridosso della buffer zone: i volumi di traffico sono molto numerosi e questo certamente contribuisce al deterioramento del manto stradale con l’asfalto che sembra sparire giorno per giorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Via Mustilli, manto stradale di nuovo in pessime condizioni: disagi per i pendolari

