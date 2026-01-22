Degrado al manto stradale tra Pilastro e Reda | la segnalazione di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia segnala uno stato di degrado del manto stradale tra Pilastro e Reda di Faenza. I consiglieri comunali Andrea Monti e Giovanna Fabbri hanno effettuato un sopralluogo per valutare le condizioni della strada, riscontrando una situazione critica che richiede interventi tempestivi per garantire sicurezza e fruibilità.

Nella serata di ieri Andrea Monti e Giovanna Fabbri, rispettivamente consigliere comunale a Faenza e responsabile del forese ravennate di Fratelli d'Italia, hanno effettuato un sopralluogo lungo la strada che collega Pilastro a Reda di Faenza, riscontrando una situazione fortemente critica del.

