Terna emette un green bond perpetuo per 850 milioni

Terna, gestore della rete elettrica italiana, ha emesso un green bond perpetuo da 850 milioni di euro. Questo strumento finanziario, rivolto a investitori istituzionali, conferma l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità e la transizione energetica. La scelta di un titolo perpetuo rafforza la strategia di investimento a lungo termine nel settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche.

Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana, ha lanciato con successo uno European Green Bond perpetuo, subordinato, ibrido, non convertibile, a tasso fisso, destinato a investitori istituzionali e per un ammontare nominale complessivo pari a 850 milioni di euro. Questa operazione rappresenta per Terna, e per il mercato domestico in assoluto, la prima emissione obbligazionaria ibrida perpetua in formato Green Bond Standard, ovverosia in linea con i requisiti di cui al Regolamento EU 20232631 sulle c.d. “obbligazioni verdi”. Risultati e caratteristiche dell’emissione. L’emissione da parte della Società guidata da Giuseppina Di Foggia, che segue il primo European Green Bond senior da 750 milioni lanciato a luglio 2025, ha ottenuto grande favore da parte del mercato, con richieste per oltre 7 miliardi di euro, pari a circa 9 volte l’offerta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Terna emette un green bond perpetuo per 850 milioni Approfondimenti su Terna Società L’azienda Rosetti Marino emette un bond da 20 milioni di euro Rosetti Marino, azienda quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nel settore energetico, ha emesso un bond da 20 milioni di euro. Snam colloca bond green convertibile in azioni Italgas per 500 milioni Snam ha comunicato il collocamento di un green bond da 500 milioni di euro, con scadenza nel 2031. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Terna Società Argomenti discussi: Terna lancia un green bond ibrido da EUR850 milioni. Terna, emesso con successo European Green Bond ibrido perpetuo da 850 milioni di euro(Teleborsa) - Terna ha lanciato con successo in data odierna uno European Green Bond perpetuo, subordinato, ibrido, non convertibile, a tasso fisso, destinato a investitori istituzionali e per un ammo ... finanza.repubblica.it TERNA, EMESSO CON SUCCESSO EUROPEAN GREEN BOND IBRIDO PERPETUO DA 850 MLN (1)Roma, 26 gen – Terna S.p.A. ha lanciato con successo in data odierna uno European Green Bond perpetuo, subordinato, ibrido, non convertibile, a tasso fisso, destinato a investitori istituzionali e per ... 9colonne.it à | Per i laureati in ambito STEM, Terna offre percorsi di alta formazione, crescita e responsabilità in Terna, in un contesto che mette al centro inclusione, benessere personale, sostenibilità e innovazione. Scopri di pi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.