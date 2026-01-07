Snam colloca bond green convertibile in azioni Italgas per 500 milioni

Snam ha comunicato il collocamento di un green bond da 500 milioni di euro, con scadenza nel 2031. Il titolo è convertibile in azioni Italgas esistenti, rafforzando la strategia di sostenibilità e investimenti nel settore energetico. L’operazione si inserisce nel piano di finanziamento volto a supportare progetti green e innovativi nel panorama energetico italiano.

Snam ha annunciato questa mattina il collocamento di un nuovo green bond scadenza 2031 per un importo totale di 500 milioni di euro, convertibile in azioni Italgas esistenti. Nello stesso tempo, la società porterà avanti un'operazione di riacquisto di bond già in circolazione scadenza 2028, denominati "3.25% €500m EU Taxonomy-aligned Transition Bonds". Un'operazione che consente alla società di allungare la scadenza del precedente prestito obbligazionario in scadenza nel 2028 di ulteriori tre anni, mantenendo inalterato l'importo. Il collocamento dei bond scadenza 2031. I nuovi green bond in scadenza nel 2031 saranno emessi al valore nominale di 100.

