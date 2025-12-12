L’azienda Rosetti Marino emette un bond da 20 milioni di euro

Rosetti Marino, azienda quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nel settore energetico, ha emesso un bond da 20 milioni di euro. Si tratta di un sustainability-linked bond volto a sostenere lo sviluppo del piano industriale e il consolidamento delle attività dell’azienda nel settore degli impianti offshore e onshore.

Rosetti Marino, società attualmente quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti offshore e onshore nel settore energetico, ha emesso un sustainability-linked bond per 20 milioni di euro per sostenere lo sviluppo del piano industriale e il consolidamento del proprio business. Sella, attraverso la propria divisione specializzata in operazioni di finanza straordinaria Sella Investment Banking, ha assistito Rosetti Marino come arranger dell’operazione e advisor finanziario esclusivo dell’emittente. Banca Sella e Cassa Depositi e Prestiti hanno agito in qualità di investitori del sustainability-linked bond, rispettivamente con 10 milioni ciascuna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it