L'ad di Mbda Italia, Lorenzo Mariani, sottolinea come la vendita di missili a livello internazionale, realizzati con tecnologia italiana, contribuisca a rafforzare la sicurezza e il benessere nazionale. Con un network di fornitori costituito in gran parte da PMI italiane, l'azienda evidenzia l'importanza dell'investimento nel settore della difesa per un'economia più solida e innovativa.

L’ad di Mbda Italia Lorenzo Mariani: «Investire nella difesa porta sicurezza ma anche benessere, i nostri fornitori sono all’80% pmi tricolori. In cinque anni abbiamo raddoppiato i dipendenti». Lorenzo Mariani è l’amministratore delegato di Mbda Italia, con sede principale a Roma, impegnata nella progettazione e realizzazione di sistemi missilistici con applicazioni terresti, aeree e navali. L’azienda è parte integrante della joint venture europea Mbda. Il numero di addetti, raddoppiato negli ultimi cinque anni, sta per raggiungere circa 3.000 unità. L’eccellenza tecnologica e la collaborazione con le università ne fanno una realtà strategica non solo per il settore della sicurezza e della difesa, ma anche per sistema economico nazionale. Laverita.info

