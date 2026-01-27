Tensioni in piazza durante la cerimonia per il Giorno della memoria | FOTO

La cerimonia del Giorno della memoria si è svolta questa mattina in piazza del Nettuno, coinvolgendo la comunità locale in un momento di riflessione e commemorazione. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, nonostante alcune tensioni registrate durante la cerimonia. Un’occasione importante per ricordare e riflettere sugli eventi storici passati.

Contestazioni di alcuni attivisti pro Palestina durante la cerimonia istituzionale in memoria della Shoah: intervento della polizia Nella mattina di oggi, martedì 27 gennaio, si è tenuta in piazza del Nettuno una cerimonia per il Giorno della memoria. La funzione in ricordo della Shoah prevedeva la deposizione di alcune corone di fiori nei pressi del sacrario dedicato ai partigiani morti durante l’occupazione nazi-fascista. Il sindaco Lepore, presente in piazza, ha chiesto ai manifestanti di allontanarsi: “Facciamo vedere che siamo una città democratica e non, invece, irrispettosa”. L’appello, scrive l’agenzia Dire, è stato accolto solo in parte dagli attivisti, poi allontanati dalla polizia - intervenuta in tenuta anti-sommossa, ma senza alcuna violenza - a celebrazione ormai conclusa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Giorno Della Memoria Giorno della Memoria 2026, la cerimonia a Milano Il Giorno della Memoria 2026 è stato commemorato anche a Milano, con cerimonie dedicate alle vittime dell’Olocausto. Giorno della Memoria, la cerimonia ufficiale e altri appuntamenti Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza che ricorda l’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz nel 1945. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giorno Della Memoria Argomenti discussi: Piazza Affari chiude in rosso. Volatilità, tensioni geopolitiche e balzo del petrolio ridisegnano la seduta; Proteste a Zurigo contro Trump e il Wef di Davos: oltre duemila persone in piazza; Manifestazione pro Palestina nel Giorno della memoria - Foto Dire; Cortei pro Flotilla: devastate le Officine a Torino, sospesi i treni a Bologna, tensioni a Roma, bloccato il porto a Palermo. Alta tensione in piazza a Bologna: manifestanti proPal alla cerimonia della MemoriaBandiere e cartelli durante la deposizione delle corone. L’intervento del sindaco Lepore che ha chiesto agli attivisti di arretrare, poi l’arrivo del cordone di sicurezza delle forze dell’ordine ... msn.com FOTO | VIDEO | Bandiere Pro Pal e attivisti, tensione a Bologna durante la cerimonia per la MemoriaAttimi di tensione in piazza Nettuno per la presenza di attivisti con bandiere che non hanno voluto spostarsi nel momento della deposizione delle corone. Poi è intervenuta la Polizia ... dire.it Le tensioni geopolitiche Usa-Canada, con la Cina sullo sfondo, suggeriscono prudenza alle Borse europee. Il risultato sono listini caratterizzati dalla cautela, con l’indice Ftse-Mib a Piazza Affari che chiude a +0,3%. #Finanza #Borse #mercati x.com Negli ultimi giorni Piazza Affari si è mossa in territorio negativo, in linea con la debolezza degli altri listini europei, appesantiti dalle tensioni geopolitiche e dalle incertezze legate ai dazi e al confronto tra Stati Uniti ed Europa. Una volatilità di breve periodo che - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.