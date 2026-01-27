Il Giorno della Memoria 2026 è stato commemorato anche a Milano, con cerimonie dedicate alle vittime dell’Olocausto. Questa ricorrenza, il 27 gennaio, rappresenta un momento importante per mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e promuovere valori di rispetto e tolleranza nella società.

Anche a Milano si sono svolte le celebrazioni del giorno della Memoria 2026, che ricorre ogni anno il 27 gennaio per ricordare le vittime dell’Olocausto. “Una Giornata della Memoria milanese che vuole soprattutto segnare quei luoghi che sono stati un pezzo di storia, di una storia drammatica, di una storia di morti, di persone assolutamente incolpevoli, di persone che hanno trovato qui nient’altro che deportazione, trucidazioni e morte, della deportazione di quello che è stato e che non si deve dimenticare. Quindi credo che la cosa più importante sia riaffermare oggi, come la memoria sia un tratto centrale della nostra vita, non solo della vita pubblica di chi amministra, ma di tutti i cittadini”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giorno della Memoria 2026, la cerimonia a Milano

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza che ricorda l’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz nel 1945.

Il 27 gennaio 2026 alle ore 11, presso il Teatro di San Carlo di Napoli, si terrà una cerimonia in occasione del Giorno della Memoria.

