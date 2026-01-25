Giorno della Memoria la cerimonia ufficiale e altri appuntamenti

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza che ricorda l’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz nel 1945. In questa giornata, si svolgono cerimonie ufficiali e iniziative per mantenere viva la memoria delle vittime dell’Olocausto e promuovere valori di rispetto e tolleranza. È un’occasione per riflettere sul passato e sensibilizzare le nuove generazioni su l’importanza della memoria storica.

Martedì 27 gennaio ricorre l’ottantesimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta nel 1945, e come ogni anno si celebra il Giorno della Memoria.Per l’occasione, alle 17.30 si terrà la cerimonia ufficiale presieduta dal sindaco di Trento Franco Ianeselli.🔗 Leggi su Trentotoday.it A Bergamo tre appuntamenti in anteprima per il Giorno della MemoriaA Bergamo si svolgono tre eventi in anteprima per il Giorno della Memoria, occasione annuale istituita nel 2000 e resa legge nel 2021 per ricordare la Shoah e le vittime delle persecuzioni. Eventi, Giorno della memoria: martedì cerimonia al teatro San CarloIl 27 gennaio 2026 alle ore 11, presso il Teatro di San Carlo di Napoli, si terrà una cerimonia in occasione del Giorno della Memoria. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Le nuove ragioni della Memoria; Le celebrazioni per il Giorno della Memoria. Il Giorno della Memoria, ecco perché non va dimenticatoNel Giorno della Memoria si ricordano le vittime dell'Olocausto: il 27 gennaio 1945 avvenne liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz. tgcom24.mediaset.it Giorno della memoria, al Teatro La Fenice cerimonia con il sindaco BrugnaroVenezia rinnova anche quest’anno il suo omaggio alle vittime delle persecuzioni e dello sterminio nazifascista ... italpress.com “Convivere con Auschwitz e l’umana barbarie” Nel Giorno della Memoria, l’Università di Trieste ricorda le vittime dell’Olocausto con il 12° Convegno multidisciplinare “Convivere con Auschwitz”. Un percorso tra memoria storica e attualità per riconoscere i seg - facebook.com facebook Giorno della Memoria 2026 Lunedì 26/1, Palazzo Tursi, 15:30: Conferimento del Grifo a Gilberto Salmoni Martedì 27/1, Palazzo Ducale, 10:30: Cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria Appuntamenti in diretta su Facebook e Youtube youtube.com/Gen x.com

