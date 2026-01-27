Tensione Iran - Italia per le parole di Tajani sui pasdaran terroristi Teheran convoca ambasciatrice Amadei

La recente tensione tra Iran e Italia ha avuto origine dalle dichiarazioni di Tajani sulle Guardie della Rivoluzione, definite

Le dichiarazioni del vicepremier Antonio Tajani mettono a dura prova le relazioni tra Iran e Italia. La Repubblica Islamica ha convocato l'ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in risposta a quelle che le autorità persiane hanno apostrofato come "dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano" sulle Guardie Rivoluzionarie. Tajani aveva infatti definito "terroristi" i pasdaran. Cosa ha detto Antonio Tajani sui pasdaran iraniani Tajani ha annunciato che giovedì, in occasione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, proporrà agli Stati membri di inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella lista delle organizzazioni terroristiche.

