Teheran convoca l' ambasciatrice italiana dopo la proposta di Tajani sui pasdaran

27 gen 2026

La recente proposta di Tajani di inserire i Guardiani della Rivoluzione nella lista dei gruppi terroristici ha portato Teheran a convocare l’ambasciatrice italiana. La decisione riflette le tensioni diplomatiche tra i due paesi e il delicato equilibrio delle relazioni internazionali in Medio Oriente. Un approfondimento sulle implicazioni di questa scelta e sui possibili sviluppi nelle relazioni bilaterali.

L'ambasciatrice d'Italia a Teheran, Paola Amadei, è stata convocata al ministero degli Esteri iraniano. Alla base della decisione l'annuncio di Tajani, di voler proporre giovedì alla riunione dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles l'inclusione dei pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. La notizia, riportata dal Teheran Times è stata confermata da fonti diplomatiche italiane., Iran International, citando media di Stato iraniani, evidenzia che il ministero degli Esteri di Teheran ha definito "irresponsabili" le parole del ministro italiano sui pasdaran. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

