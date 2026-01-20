Pinocchio Le avventure di un sognatore domenica 25 gennaio il Teatro dei Burattini ai 4 Mori
Domenica 25 gennaio, al Teatro 4 Mori (spettacolo 15 e 17.15; informazioni 347.0002029; teatrodeiburattini.it), arriva il Teatro Umbro dei Burattini con lo spettacolo "Pinocchio. Le avventure di un sognatore", un grande classico, ma nella rivisitazione della favola proposta dal Teatro Umbro dei.🔗 Leggi su Livornotoday.it
