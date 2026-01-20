Pinocchio Le avventure di un sognatore domenica 25 gennaio il Teatro dei Burattini ai 4 Mori

Da livornotoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 25 gennaio, al Teatro 4 Mori (spettacolo 15 e 17.15; informazioni 347.0002029; teatrodeiburattini.it), arriva il Teatro Umbro dei Burattini con lo spettacolo "Pinocchio. Le avventure di un sognatore", un grande classico, ma nella rivisitazione della favola proposta dal Teatro Umbro dei.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Il Magico Mondo dei Burattini” presenta le avventure di Pinocchio

Alatri, Il Magico Teatro dei Burattini presenta: “BING – Le nuove avventure”Il Magico Teatro dei Burattini presenta “BING – Le nuove avventure”, uno spettacolo per famiglie in programma sabato 17 gennaio alla Biblioteca Comunale di Alatri, in Piazza Santa Maria Maggiore.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pinocchio in scena al Teatro di Comeana, arrivano Le Maravigliose Avventure di un Burattino; Cecco Mariniello. Le avventure di Pinocchio; Un ciclo di incontri dedicati alla lettura e all'interpretazione delle Avventure di Pinocchio; Il portale del Ticino.

A Napoli 'Le Avventure di Pinocchio' di Antonio Nocera - Al Campania Libri Festival viene presentato in anteprima l'ultimo lavoro di Antonio Nocera: la nuova edizione del libro illustrato Le Avventure di Pinocchio-Storia di un burattino; l'appuntamento è ... ansa.it

Pinocchio in scena al Teatro di Comeana, arrivano Le Maravigliose Avventure di un Burattino - Domenica 18 gennaio una lettura scenica tra parole, musica e immagini per celebrare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi ... intoscana.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.