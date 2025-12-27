Tempo di lettura: < 1 minuto Carambola nel tardo pomeriggio all’uscita della Galleria Avellola nel tratto che, dallo stadio Vigorito conduce verso lo svincolo per San Giorgio del Sannio. Per cause in corso di accertamento, sono arrivate all’impatto quattro auto, una Porsche, una Opel Meriva e una Fiat Panda, più un’altra auto, quella che avrebbe causato il tamponamento a catena che, però, avrebbe fatto perdere le tracce subito dopo il fatto. Ferite tre persone e trasportate in ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia, quelli della Polizia Municipale per i rilievi del caso e gli operatori della Amc per il recupero delle macchine coinvolte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tamponamento a catena all’uscita della galleria Avellola: tre feriti

