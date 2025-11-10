Azzano tamponamento a catena sulla Cremasca | sette mezzi coinvolti e cinque feriti strada chiusa

Azzano San Paolo. È di sei feriti e sette mezzi coinvolti il bilancio del tamponamento a catena verificatosi nella mattinata di lunedì 10 novembre lungo la Cremasca, di fronte al centro commerciale Oriocenter. L’incidente, poco prima delle 7.30, sarebbe stato innescato dalla motrice di un mezzo pesante che sotto la sua spinta avrebbe poi causato l’impatto tra le vetture che la precedevano. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia Stradale di Treviglio, i vigili del fuoco, tre ambulanze e un’auto medica: tra i feriti un ragazzo di 19 anni, tre uomini di 32, 37 e 47, e due donne di 51 e 60 anni, tutti trasportati negli ospedali della zona (Papa Giovanni, Gavazzeni e Bolognini) in codice giallo con traumi di varia natura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

