Tajani smonta le polemiche sull’Ice a Milano-Cortina | Arrivano dei funzionari non le SS

Tajani chiarisce che i funzionari dell’Ice che arriveranno a Milano-Cortina saranno pochi e opereranno sotto coordinamento italiano, senza alimentare polemiche. La presenza sarà limitata e ben organizzata, garantendo un intervento efficace e rispettoso delle normative. Questo intervento si inserisce in un contesto di collaborazione istituzionale, senza generare tensioni o fraintendimenti.

Saranno pochi funzionari, nell’ordine di poche unità, e lavoreranno sotto il coordinamento italiano da una sala operativa. Dunque, non saranno in strada per operazioni di ordine pubblico o di controllo. È stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a chiarire quale sarà la consistenza e il ruolo dell’ Ice americana in Italia, in occasione delle olimpiadi Milano-Cortina. La presenza di alcuni agenti dell’ Homeland Security Investigations è stata confermata nella serata di ieri dall’Ambasciata Usa, che ha anche chiarito che l’Ice avrà un ruolo meramente investigativo in un’ottica di prevenzione, come già accaduto anche in altri contesti di competizioni sportive internazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L'intervento di Tajani affronta le recenti proteste dell'opposizione riguardo alla presenza degli agenti ICE.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha smentito le recenti ricostruzioni del Fatto Quotidiano riguardo alla presenza dell’Ice, la forza di polizia statunitense, durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

