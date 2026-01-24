Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha smentito le recenti ricostruzioni del Fatto Quotidiano riguardo alla presenza dell’Ice, la forza di polizia statunitense, durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. In una dichiarazione ufficiale, ha precisato che non vi sono elementi a supporto di questa ipotesi e ha chiarito la posizione del governo sulla questione.

È stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a smontare il presunto “caso Ice”, la forza di polizia anti-immigrazione americana, alle Olimpiadi Milano-Cortina. A sollevarlo è stato il Fatto Quotidiano, cui subito si è accodato il M5S annunciando un’interpellanza. «Milano-Cortina: l’Ice scorterà di atleti Usa», è la notizia di prima pagina del giornale diretto da Marco Travaglio, che all’interno titola: «La famigerata Ice arriva in Italia per le Olimpiadi». Lo “scoop” del Fatto sull’Ice a Milano-Cortina. Nell’articolo, che rilancia con toni foschissimi le notizie sull’Immigration and customs enforcement che arrivano dagli Usa, vengono portati a sostegno dello “scoop” documenti sulla presenza dell’Ice ai mondiali di calcio in Germania del 2006, rivelati da Wikileaks nel 2010, e una dichiarazione di un anonimo portavoce del corpo sul fatto che «Ice homeland security investigations supporterà il servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per la durata dei Giochi olimpici e Paralimpici 2026 a Milano» e che gli analisti specializzati dell’Ice sono presenti a livello globale in più di 50 Paesi e lavorano «a fianco delle forze dell’ordine straniere per contrastare le minacce transnazionali in tutto il mondo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piantedosi smonta lo “scoop” del Fatto Quotidiano sull’Ice a Milano-Cortina: «Non mi risulta»

La sinistra attacca il governo: "Chiarisca sull'Ice a Milano-Cortina". Ma Piantedosi smentisce: "Non ci risulta"A poche settimane dall’inizio dei Giochi invernali Milano-Cortina, la polemica sulla presenza di agenti ICE negli eventi si intensifica.

Anche agenti dell’Ice di Trump nel team sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-Cortina. Piantedosi: «Non mi risulta»Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Piantedosi smonta il caso Almasri. E CasaPound sarà sgomberataDal video su Almasri che sembrerebbe uccidere a mani nude un uomo, fino alla sgombero del Leoncavallo a Milano, passando per le questioni dell'immigrazione. È un ministro dell'Interno a tutto campo ... ilgiornale.it

In attesa dell’approvazione del decreto Sicurezza, Piantedosi ha emanato una circolare per chiedere ai prefetti e ai questori di accelerare con le espulsioni dei migranti violenti che minacciano “la sicurezza pubblica”. Nella circolare il Viminale fa riferimento a - facebook.com facebook