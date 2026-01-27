Sydney Sweeney ha recentemente attirato l’attenzione decorando la scritta Hollywood con alcuni reggiseni. Ora annuncia il lancio di SYRN, la sua nuova linea di lingerie. L’evento segna il suo ingresso nel settore, offrendo un’interpretazione personale del design intimo. La collezione mira a coniugare stile e comfort, rappresentando una novità nel panorama della moda lingerie.

Dopo aver fatto il giro del web per aver decorato (forse senza permesso) l’iconica scritta Hollywood con una serie di reggiseni, Sydney Sweeney ha confermato l’imminente lancio di SYRN, il suo brand di lingerie. Finanziato dalla società di venture capital Coatue, che annovera tra i suoi investitori anche Jeff Bezos e Lauren Sánchez — il che spiegherebbe la presenza dell’attrice alle nozze in Italia — SYRN debutterà il 28 gennaio con un’offerta di di 44 taglie, dalla 30B alla 42DDD, e con una fascia di prezzo che resta per la maggior parte sotto i 100 dollari. La collezione è organizzata in quattro identità stilistiche, Comfy, Playful, Romantic e Seductress, che riflettono approcci diversi alla lingerie e alla femminilità. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sydney Sweeney si arrampica sulla scritta Hollywood e lancia SYRN: tutto sulla nuova linea di lingerie

Approfondimenti su Sydney Sweeney

Sydney Sweeney, nota attrice americana, è tornata al centro dell’attenzione dopo una recente polemica legata a una campagna pubblicitaria.

La vicenda riguarda Sydney Sweeney, coinvolta in una controversia pubblicitaria a Hollywood.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

SYDNEY SWEENEY DISTRUGGE UNA FEMMINISTA in un'INTERVISTA

Ultime notizie su Sydney Sweeney

Argomenti discussi: Sydney Sweeney non aveva il permesso di arrampicarsi sull’insegna di Hollywood e appendere reggiseni; Sidney Sweeney si arrampica sull’insegna di Hollywood per appendere i reggiseni e promuovere la biancheria intima.

Sydney Sweeney si arrampica sulla scritta Hollywood e lancia SYRN: tutto sulla nuova linea di lingerieSydney Sweeney fa discutere dopo essersi arrampicata sulla scritta Hollywood per promuovere SYRN: online le prime immagini della nuova linea di lingerie inclusiva, con 44 taglie e prezzi accessibil. panorama.it

Sydney Sweeney ha appeso reggiseni sulla scritta Hollywood (per scopi promozionali)Leggi su Sky TG24 l'articolo Sydney Sweeney ha appeso reggiseni sulla scritta Hollywood (per scopi promozionali) ... tg24.sky.it

L'attrice Sydney Sweeney appende reggiseni sulla scritta "Hollywood" x.com

#SydneySweeney torna al centro dell’attenzione e non solo per il suo lavoro da attrice. In questi giorni la star di Euphoria è finita nel mirino dopo una azione promozionale non autorizzata sul celebre cartello di Hollywood, dove lei stessa e il suo team hanno s - facebook.com facebook