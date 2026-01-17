Euphoria 3 il trailer con Zendaya Jacob Elordi e Sydney Sweeney

Euphoria 3, la nuova stagione della serie con Zendaya, Jacob Elordi e Sydney Sweeney, sarà disponibile in Italia dal 13 aprile 2026 su HBO Max. La stagione, composta da otto episodi, è scritta e diretta da Sam Levinson, continuando a esplorare temi di adolescenza e crescita. Il trailer offre un’anticipazione degli sviluppi narrativi e delle emozioni che caratterizzeranno questa nuova fase della serie.

Euphoria 3, il trailer con Zendaya, Jacob Elordi e Sydney Sweeney: composta da otto episodi, la serie scritta e diretta da Sam Levinson debutta in Italia il 13 aprile 2026 su HBO Max. Creata, scritta e diretta dal candidato agli Emmy e vincitore del DGA Award Sam Levinson, qui anche produttore esecutivo, con protagonista la vincitrice dell'Emmy Zendaya e prodotta in collaborazione con A24, la terza stagione della serie HBO Original Euphoria, composta da otto episodi, debutta in Italia lunedi 13 aprile 2026 su HBO Max, e sarà disponibile a livello globale su HBO dal 12 aprile. Gli episodi saranno rilasciati con cadenza settimanale.

