Svimez | Nel 2024 Pil della Campania all’1,3% oltre la media nazionale De Vizia | Merito della Zes

Nel 2024, il Pil della Campania ha registrato una crescita dell'1,3%, superando la media nazionale dello 0,7%. Secondo Svimez, questa buona performance è attribuibile anche alle iniziative come la Zona Economica Speciale (ZES), sostenuta da De Vizia. La regione si conferma tra le più dinamiche del Sud, grazie a politiche e investimenti mirati che hanno favorito lo sviluppo economico.

Nel 2024 il Pil della Campania è cresciuto dell' 1,3%, una delle migliori performance tra le regioni del Sud, che nel complesso si fermano a +1%, meglio comunque della media nazionale (+0,7%). I dati emergono dall' ultimo rapporto Svimez 2025 sull'economia del Mezzogiorno, presentato oggi a Napoli. A trainare la crescita regionale sono soprattutto le costruzioni (+5,9%), sostenute dal ciclo del Pnrr e dagli investimenti infrastrutturali. Segnali positivi arrivano anche dal mercato del lavoro: tra il 2021 e il 2024 l'occupazione in Campania è aumentata dell'8,2% contro il +5,8% del Centro Nord. La regione si conferma inoltre prima nel Mezzogiorno per export verso gli Stati Uniti, con un valore di 1,93 miliardi di euro, pari al 3,1% del totale nazionale e all' 1,4% del Pil regionale.

