Svastiche a Torino Avs | Colpa della criminalizzazione dell’antifascismo

Questa introduzione analizza il fenomeno delle svastiche a Torino, evidenziando le posizioni di Avs e le tensioni politiche legate alla criminalizzazione dell’antifascismo. Si tratta di un tema che coinvolge aspetti storici, sociali e politici, richiedendo un’analisi equilibrata e rispettosa dei diversi punti di vista.

A certi partiti di sinistra non basta neppure la condanna netta e senza ambiguità espressa da Giorgia Meloni sulla complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni e nelle leggi razziali del 1938. Basta un fatto di cronaca, come quello registrato a Torino, per la moltiplicazione delle solite filippiche. Protagonisti gli esponenti di Avs–Sinistra Ecologista, che hanno trovato il modo di chiamare in causa il governo e le istituzioni dopo la comparsa di svastiche - tracciate con spray rosso - sui manifesti dedicati al Giorno della Memoria affissi in via Cigna e corso Vigevano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

In occasione del Giorno della Memoria, sono apparse svastiche a Torino.

La presenza di svastiche fuori dal Cimitero Monumentale di Torino nel Giorno della Memoria rappresenta un atto vandalico grave e inaccettabile, condannato fermamente dalle autorità cittadine.

Svastiche a Torino nel Giorno della Memoria. La sparata di Avs: Colpa della criminalizzazione dell’antifascismoI rossoverdi puntano il dito contro il governo. Forza Italia in tackle: Il vero pericolo è l’estremismo pro Palestina ... msn.com

Svastiche fuori dal Cimitero Monumentale di Torino nel Giorno della Memoria, Lo Russo: Grave e inaccettabileGli atti vandalici che hanno imbrattato alcuni manifesti delle iniziative della città per il Giorno della Memoria sono gravissimi e inaccettabili e auspichiamo che i responsabili vengano individuati ... torinotoday.it

Una pagina comprata sul Wall Street Journal, uno dei quotidiani più popolari dell’America, per scusarsi in merito alle proprie posizioni antisemite tenute negli anni e manifestate pubblicamente con svastiche celebrative del nazismo e persino una canzone - facebook.com facebook

Torino, Corso Vigevano, 25 gennaio 2026. A due giorni dal 27 gennaio. Non ci sono parole per commentare. #torino #antifascismo #giornodellamemoria #27gennaio. x.com