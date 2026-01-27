Svastiche fuori dal Cimitero Monumentale di Torino nel Giorno della Memoria Lo Russo | Grave e inaccettabile

La presenza di svastiche fuori dal Cimitero Monumentale di Torino nel Giorno della Memoria rappresenta un atto vandalico grave e inaccettabile, condannato fermamente dalle autorità cittadine. Il sindaco Stefano Lo Russo ha espresso solidarietà e ha auspicato l'individuazione dei responsabili, sottolineando l'importanza di rispettare la memoria e i valori della nostra comunità.

“Gli atti vandalici che hanno imbrattato alcuni manifesti delle iniziative della città per il Giorno della Memoria sono gravissimi e inaccettabili e auspichiamo che i responsabili vengano individuati quanto prima”, chiosa il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in riferimento alle svastiche.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

