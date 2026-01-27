Svastiche a Torino nel Giorno della Memoria La sparata di Avs | Colpa della criminalizzazione dell’antifascismo

In occasione del Giorno della Memoria, sono apparse svastiche a Torino. La discussione si concentra sulla posizione di alcuni partiti di sinistra e sulla dichiarazione di Avs, che attribuisce la responsabilità alla criminalizzazione dell’antifascismo. Questo episodio evidenzia le tensioni politiche e il dibattito pubblico sulla memoria storica e i simboli fascisti nel contesto contemporaneo.

A certi partiti di sinistra non basta neppure la condanna netta e senza ambiguità espressa da Giorgia Meloni sulla complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni e nelle leggi razziali del 1938. Basta un fatto di cronaca, come quello registrato a Torino, per la moltiplicazione delle solite filippiche. Protagonisti gli esponenti di Avs–Sinistra Ecologista, che hanno trovato il modo di chiamare in causa il governo e le istituzioni dopo la comparsa di svastiche - tracciate con spray rosso - sui manifesti dedicati al Giorno della Memoria affissi in via Cigna e corso Vigevano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

