Svastiche a Torino nel Giorno della Memoria La sparata di Avs | Colpa della criminalizzazione dell’antifascismo
In occasione del Giorno della Memoria, sono apparse svastiche a Torino. La discussione si concentra sulla posizione di alcuni partiti di sinistra e sulla dichiarazione di Avs, che attribuisce la responsabilità alla criminalizzazione dell’antifascismo. Questo episodio evidenzia le tensioni politiche e il dibattito pubblico sulla memoria storica e i simboli fascisti nel contesto contemporaneo.
A certi partiti di sinistra non basta neppure la condanna netta e senza ambiguità espressa da Giorgia Meloni sulla complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni e nelle leggi razziali del 1938. Basta un fatto di cronaca, come quello registrato a Torino, per la moltiplicazione delle solite filippiche. Protagonisti gli esponenti di Avs–Sinistra Ecologista, che hanno trovato il modo di chiamare in causa il governo e le istituzioni dopo la comparsa di svastiche - tracciate con spray rosso - sui manifesti dedicati al Giorno della Memoria affissi in via Cigna e corso Vigevano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Svastiche fuori dal Cimitero Monumentale di Torino nel Giorno della Memoria, Lo Russo: "Grave e inaccettabile"
La presenza di svastiche fuori dal Cimitero Monumentale di Torino nel Giorno della Memoria rappresenta un atto vandalico grave e inaccettabile, condannato fermamente dalle autorità cittadine.
Convegno e posa della pietra d’inciampo, le iniziative dell'Università nel giorno della memoria
L’Università di Padova celebra il giorno della memoria lunedì 26 gennaio alle ore 11 con un convegno dedicato alla storia e alla memoria della Shoah in Italia.
Argomenti discussi: Svastiche sui manifesti per il Giorno della Memoria a Torino; Corteo pro Askatasuna: città blindata sabato per l’arrivo di migliaia di antagonisti.
Svastiche fuori dal Cimitero Monumentale di Torino nel Giorno della Memoria, Lo Russo: Grave e inaccettabileGli atti vandalici che hanno imbrattato alcuni manifesti delle iniziative della città per il Giorno della Memoria sono gravissimi e inaccettabili e auspichiamo che i responsabili vengano individuati ... torinotoday.it
FI – FORZA ITALIA * SENATO: «SVASTICHE A TORINO, ROSSO – FONTANA (FI): IL MOSTRO DELL’ANTISEMITISMO MINACCIA IL NOSTRO PRESENTE. PRO PAL HANNO CREATO ...SVASTICHE A TORINO, ROSSO – FONTANA (FI): IL MOSTRO DELL’ANTISEMITISMO MINACCIA IL NOSTRO PRESENTE. PRO PAL HANNO CREATO CONDIZIONI PER RITORNO A TEMPI BUI ... agenziagiornalisticaopinione.it
Una pagina comprata sul Wall Street Journal, uno dei quotidiani più popolari dell’America, per scusarsi in merito alle proprie posizioni antisemite tenute negli anni e manifestate pubblicamente con svastiche celebrative del nazismo e persino una canzone - facebook.com facebook
Torino, Corso Vigevano, 25 gennaio 2026. A due giorni dal 27 gennaio. Non ci sono parole per commentare. #torino #antifascismo #giornodellamemoria #27gennaio. x.com
