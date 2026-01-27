In un contesto di cambiamenti, il convento delle Suore Maddalene di Vigevano accoglie nuove religiose. La storica presenza sul territorio, che sembrava destinata a chiudere, potrebbe continuare il suo impegno spirituale e sociale, rafforzando il legame con la comunità locale. Questa evoluzione rappresenta un nuovo capitolo per il convento di corso Genova, simbolo di continuità e rinnovamento.

La vicenda delle Suore Maddalene di Vigevano, il cui convento di corso Genova, attivo da oltre un secolo e mezzo e con una importante presenza sul territorio, che ha rischiato di veder chiudere i battenti lo scorso anno, potrebbe avere avuto un netto cambio di direzione. Da pochi giorni infatti sono arrivate in città due nuove suore che portano così il numero totale di quelle rimaste nel convento a sei. Si tratta di suor Alessandra Sanchez, messicana, ex- Superiora della Congregazione delle Figlie del Buon Pastore di Levanto (La Spezia) e suor Hiwet Tsegay Tesfamariam, eritrea, proveniente dalla Casa madre della Congregazione che ha sede a Piacenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Suore Maddalene, addio più lontano. Il convento accoglie nuove religiose

Approfondimenti su Suore Maddalene

Il Tar ha respinto il ricorso del Comune di Roma contro le suore apostole del Sacro Cuore, che avevano contestato l’occupazione di un’area verde in via di Grottarossa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Suore Maddalene

Addio alle suore di Santa Marta. Terminato il rapporto con l’Asl lasciano la città delle TorriSarà un po’ più sola, San Gimignano. Dopo 80 anni, le suore della congregazione di Santa Marta lasceranno la città delle torri, i suoi malati che assistevano amorevolmente, i suoi bambini nel ... lanazione.it

Suore salutano dopo 100 anni Santa Maria del Rovere. La messa di addio a Irene, Maristella e Rosalba: «Ce ne andiamo con grande dispiacere»TREVISO - Un addio che, a Santa Maria del Rovere, nessuno avrebbe mai voluto arrivare a dover dire. Ieri la comunità ha salutato definitivamente le suore Irene, Maristella e Rosalba, che, dopo tanti ... ilgazzettino.it

Passaggio di consegne al convento delle suore Maddalene di Vigevano: in arrivo nuove consorelle dall’Eritrea e dal Messico, in attesa della nuova superiora. - facebook.com facebook