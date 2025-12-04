Austria le suore ribelli che hanno occupato l' ex convento

Su Instagram hanno raggiunto oltre 250mila follower. Bernadette, Regina e Rita sono tre suore ottuagenarie che hanno occupato il convento Kloster Goldenstein, in Austria. Le tre erano state trasferite contro la loro volontà in una casa di riposo, ma sono fuggite e tornate nell’ex convento abbandonato da anni. Sui social sono note come @nonnengoldenstein e nei loro video ironici denunciano l’isolamento imposto dalla diocesi. Per questo, sono state ribattezzare “suore ribelli”. Adesso, dopo settimane di trattative, le tre sorelle hanno respinto l’offerta della Chiesa cattolica che prevedeva la possibilità di tornare in convento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Austria, le "suore ribelli" che hanno occupato l'ex convento

Scopri altri approfondimenti

Non erano attiviste, non erano influencer, non avevano mai usato un social in vita loro. Eppure, nel giro di poche settimane, tre suore ottuagenarie austriache sono riuscite a trasformare una disputa interna alla Chiesa in un caso diplomatico che è finito sui tav - facebook.com Vai su Facebook

Tre suore ottantenni occupano il convento in Austria e si raccontano sui social: il caso in Vaticano Vai su X

Austria, il caso delle "suore ribelli" da migliaia di follower che hanno occupato l'ex convento - Bernadette, Regina e Rita sono tre suore ottuagenarie che hanno occupato il convento Kloster Goldenstein, in Austria. Riporta msn.com

Austria: viaggio nel convento occupato dalle suore "ribelli" di Instagram - Quella avvenuta a Goldenstein, in Austria, è una ribellione unica nella storia della Chiesa: protagoniste tre suore: sorella Rita, Regina e Bernadette. Si legge su repubblica.it

La straordinaria avventura di Bernadette, Regina e Rita: le suore “ribelli” star dei social media hanno riconquistato il loro convento - Le suore potranno restare nel loro monastero, ma ad una condizione. Come scrive notizie.com

Suore in fuga dall'ospizio per tornare nel convento dal quale erano state cacciate. «Possono restare, ma lascino i social» - Le suore ribelli, diventate delle vere e proprie star dei social, potranno restare nel convento nel quale erano tornate dopo la loro clamorosa fuga dalla casa di riposo che aveva ... ilmessaggero.it scrive

La storia delle tre suore ottantenni che occupano il convento in Austria e sfidano la Chiesa: “I social l’unica difesa” - La protesta delle ultime tre Canonichesse regolari ospedaliere della misericordia di Gesù, suor Bernadette, suor Regina e suor Rita. quotidiano.net scrive

Come tre suore ottuagenarie hanno occupato un convento in Austria, aprendo un caso diplomatico in Vaticano - Dopo essere state trasferite in una casa di riposo contro la loro volontà, sono riuscite a tornare a casa. Si legge su wired.it