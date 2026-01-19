Gualtieri perde in tribunale contro le suore | il Campidoglio voleva usare i giardini di un convento come area cani

Il Tar ha respinto il ricorso del Comune di Roma contro le suore apostole del Sacro Cuore, che avevano contestato l’occupazione di un’area verde in via di Grottarossa. Il caso riguarda il tentativo del Campidoglio di utilizzare quella porzione di giardino come area cani, decisione ora annullata dalla sentenza. La vicenda evidenzia le implicazioni legali e amministrative legate alla gestione degli spazi pubblici e privati.

