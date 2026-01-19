Gualtieri perde in tribunale contro le suore | il Campidoglio voleva usare i giardini di un convento come area cani
Il Tar ha respinto il ricorso del Comune di Roma contro le suore apostole del Sacro Cuore, che avevano contestato l’occupazione di un’area verde in via di Grottarossa. Il caso riguarda il tentativo del Campidoglio di utilizzare quella porzione di giardino come area cani, decisione ora annullata dalla sentenza. La vicenda evidenzia le implicazioni legali e amministrative legate alla gestione degli spazi pubblici e privati.
Brutta botta per il sindaco Gualtieri: le suore apostole del Sacro Cuore hanno vinto il ricorso al Tar contro il Comune di Roma, che aveva occupato una parte dell’area verde in via di Grottarossa. Si tratta del secondo round vinto in tribunale dalle religiose dell’istituto romano. La battaglia legale è antica: il Campidoglio, con le giunte Pci, all’epoca fieramente anticlericali, aveva espropriato parte del parco di proprietà dell’ordine religioso, per destinarlo a un’area cani. Le suore, dopo una lunga sequenza di tentativi e contestazioni, hanno deciso di portare la questione davanti ai giudici amministrativi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
