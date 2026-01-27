Sul gas russo l’Ue aggira l’unanimità e ufficializza il phase-out

L’Unione Europea ha adottato ufficialmente un regolamento per la progressiva eliminazione delle importazioni di gas russo, incluso il GNL. La decisione, presa dal Consiglio dell’UE, mira a ridurre la dipendenza energetica, agendo in modo coordinato e condiviso tra gli Stati membri. Questo passaggio segna un’importante evoluzione nelle politiche energetiche europee, evidenziando un impegno comune verso fonti alternative e sostenibili.

Sanzioni, calendario e vincoli. Ma l’Europa resta dipendente da pochi fornitori: uno su tutti, gli Stati Uniti di Donald Trump Ieri il Consiglio dell’Ue ha adottato definitivamente il regolamento per il bando graduale alle importazioni di gas russo (incluso il Gnl). Per farlo, l’Ue ha aggirato il veto. Non trattandosi di una sanzione “classica”, che avrebbe richiesto unanimità, ma di un regolamento parte di Repower Eu, la misura è passata a maggioranza qualificata nonostante il voto contrario di Ungheria e Slovacchia e l’astensione della Bulgaria – paesi dipendenti dal gas della Russia e con governi sensibili al richiamo del Cremlino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

