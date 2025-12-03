Intesa in Ue sul divieto graduale di import di gas russo Intesa tra il Consiglio Ue e il Parlamento europeo sul regolamento per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale russo. Il regolamento introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante sulle importazioni di gas naturale liquefatto (gnl) e di gas tramite gasdotti dalla Russia, con. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - UE: ‘stiamo chiudendo per sempre il rubinetto del gas russo’