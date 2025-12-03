UE | ‘stiamo chiudendo per sempre il rubinetto del gas russo’
Intesa in Ue sul divieto graduale di import di gas russo Intesa tra il Consiglio Ue e il Parlamento europeo sul regolamento per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale russo. Il regolamento introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante sulle importazioni di gas naturale liquefatto (gnl) e di gas tramite gasdotti dalla Russia, con. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Ue, von der Leyen: «Stop all’import di gas russo, chiudiamo i rubinetti» - Presentando il 19esimo pacchetto di sanzioni a Mosca, la presidente della Commissione ha spiegato: «L’economia di guerra della Russia è sostenuta dalle entrate derivanti dai combustibili fossili. Da lettera43.it
Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, nuove sanzioni Ue contro la Russia: “Chiudiamo i rubinetti del gas” - Le ultime notizie di oggi con il nuovo pacchetto di sanzioni Ue annunciato contro Mosca, ma anche la squadra di “hacker” al servizio del governo Le ultime notizie sulla guerra Ucraina. Secondo ilsussidiario.net
Ue vara il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Von der Leyen: è ora di chiudere il rubinetto del gas russo - La Commissione europea introduce nuove restrizioni sull'export di prodotti militari e colpisce le piattaforme crypto per evitare l'elusione delle sanzioni. Lo riporta milanofinanza.it