Su stupri destra adotta testo Bongiorno Opposizioni | tradito patto

La discussione tra maggioranza e opposizione si infiamma. Dopo il voto unanime alla Camera, il clima si surriscalda al Senato, con le opposizioni che accusano la destra di aver tradito l’accordo di governo. La maggioranza difende le sue scelte, ma il confronto resta acceso e senza vie di mezzo. La situazione rimane tesa, mentre le polemiche continuano a dividere le forze politiche.

Roma, 27 gen. (askanews) – Dal patto Meloni-Schlein al muro contro muro. Dal voto unanime alla Camera allo scontro totale tra maggioranza e opposizione al Senato. La commissione Giustizia del Senato ha adottato oggi con i voti del centrodestra (12 a 10) il testo sulla violenza sessuale che riscrive l’articolo 609 del codice penale messo a punto dalla presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, la leghista Giulia Bongiorno. Un unico articolo dal quale sparisce la parola “consenso”, che in prima lettura a Montecitorio aveva raccolto l’appoggio bipartisan, e compare il “dissenso”. “La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Senato ha adottato come base per il disegno di legge sulla violenza sessuale la proposta di Giulia Bongiorno, con l'obiettivo di inasprire le pene.

In Italia, il disegno di legge sulla violenza sessuale ha subito modifiche in sede di discussione, eliminando il concetto di consenso.

