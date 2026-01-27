Il Senato ha adottato come base per il disegno di legge sulla violenza sessuale la proposta di Giulia Bongiorno, con l'obiettivo di inasprire le pene. La decisione è stata presa dalla commissione Giustizia, mentre le opposizioni si sono opposte. Il testo ora procederà nel percorso legislativo, con un focus sulla tutela delle vittime e sull'incremento delle sanzioni.

La commissione Giustizia del Senato ha deciso di adottare come testo base del disegno di legge sulla violenza sessuale la proposta presentata da Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e relatrice del provvedimento, nella sua versione aggiornata che prevede un inasprimento delle pene. La decisione è arrivata al termine della votazione in commissione, che ha dato il via libera formale all'esame del ddl. Maggioranza favorevole, opposizioni contrarie. Il testo ha ottenuto il sostegno di tutto il centrodestra, mentre tutte le forze di opposizione – Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra – hanno espresso voto contrario.

© Dayitalianews.com - Ddl violenza sessuale: il Senato adotta il testo Bongiorno come base, contrarie le opposizioni

Approfondimenti su Giulia Bongiorno

In Senato, la Commissione Giustizia esamina una proposta di riformulazione del reato di violenza sessuale, presentata dalla senatrice Bongiorno.

Giulia Bongiorno, presidente della commissione giustizia del Senato, ha presentato un nuovo testo del ddl contro la violenza sessuale.

