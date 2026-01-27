Il tribunale di Roma ha annullato la multa del Garante per la privacy a Report, confermando la legittimità della trasmissione delle intercettazioni dell’ex ministro Sangiuliano. Un pronunciamento che evidenzia l’importanza del diritto di cronaca e la tutela della libertà di informazione in Italia.

Dopo tanto abbaiare sulla multa inflitta dal Garante per la privacy a Report per aver trasmesso le intercettazioni dell’ex ministro Sangiuliano, il tribunale di Roma ha annullato la sanzione, come era ovvio. La nostra associazione, Articolo 21, confortata dal parere di costituzionalisti e legali, aveva anticipato questa conclusione. Non perché i giudici siano “toghe rosse” ma perché, come ha più volte sentenziato la Corte europea, qualsiasi notizia di pubblica utilità e rilevanza sociale va immediatamente pubblicata, anche perché in caso contrario il possessore delle intercettazioni potrebbe invece farne un uso ricattatorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Su Sangiuliano Report ha fatto la cosa giusta: pubblicare

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Garante Privacy alla Rai.

Il Tribunale Ordinario di Roma ha annullato la multa di 150mila euro inflitta a Report per la pubblicazione degli audio di Sangiuliano, riconoscendo il diritto di quest’ultimo a diffonderli.

Audio Sangiuliano su Report, lo schiaffo del tribunale al Garante: annullata la multa da 150mila euroIl giudice riconosce la rilevanza pubblica degli audio tra l'ex ministro e la moglie. Doppia sconfitta per il Garante Privacy. ilfattoquotidiano.it

Report, Ranucci può finalmente esultare: Annullata la multa di 150 mila euro del Garante Privacy sul caso SangiulianoE' stata annullata dal Tribunale di Roma la sanzione di 150mila euro che il garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione, da parte della trasmissione Report , degli audio ... affaritaliani.it

