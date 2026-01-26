Il Tribunale Ordinario di Roma ha annullato la multa di 150mila euro inflitta a Report per la pubblicazione degli audio di Sangiuliano, riconoscendo il diritto di quest’ultimo a diffonderli. La sentenza rappresenta un importante precedente legale, segnando una sconfitta per il Garante della Privacy e chiarendo le modalità di tutela del diritto di informazione e cronaca in Italia.

Report aveva il diritto di pubblicare quegli audio, la multa da 150mila euro è annullata. Il 22 gennaio scorso i l Tribunale Ordinario di Roma (Sezione Diritti della Persona) ha emesso una sentenza che segna la svolta sull’intera vicenda e una sconfitta giudiziaria pesantissima per l’Autorità Garante della Privacy. L’oggetto del contendere è il ricorso presentato dalla Rai contro il provvedimento n. 621 del 23 ottobre 2025 con cui il Garante aveva sanzionato la trasmissione per la messa in onda (l’8 dicembre 2024) dell’ audio tra l’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, nei quali si discuteva della revoca della nomina di Maria Rosaria Boccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Audio Sangiuliano su Report, lo schiaffo del tribunale al Garante: annullata la multa da 150mila euro

