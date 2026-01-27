La chiusura del viadotto di Pagliare ai camion rappresenta un ulteriore segnale di difficoltà nella viabilità tra Marche e Abruzzo. La situazione evidenzia l’esigenza di interventi strutturali per garantire la sicurezza e il passaggio dei mezzi pesanti sulla rete infrastrutturale della zona.

Ascoli, 27 gennaio 2026 – Un’altra strozzatura sul Tronto: stop ai camion sul ponte di Pagliare Un ponte dopo l’altro, la viabilità tra Marche e Abruzzo si fa sempre più fragile. Dopo i disagi provocati dal senso unico alternato sul ponte dell’Ancaranese, arriva un nuovo colpo per la circolazione nel Piceno: da oggi il ponte sul fiume Tronto, a Pagliare, è chiuso al traffico dei mezzi pesanti. La decisione è stata assunta dal Comune di Spinetoli, che con ordinanza ha disposto il divieto di transito per tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, a partire dal 27 gennaio 2026. Una misura che pesa come un macigno su un’area già messa alla prova da cantieri, rallentamenti e percorsi alternativi sempre più congestionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Strozzatura" sul Tronto, un altro ponte off-limits: chiude ai camion il viadotto di Pagliare

Approfondimenti su Pagliare Ponti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pagliare Ponti

Strozzatura sul Tronto, un altro ponte off-limits: chiude ai camion il viadotto di PagliareInterrotta una delle arterie vitali tra Ascoli e l'Abruzzo. Il sindaco Luciani firma l'ordinanza dopo le relazioni tecniche: Non potevamo fare altrimenti. Si temono ripercussioni pesanti sul tessuto ... msn.com