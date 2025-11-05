L' operaio è morto in azienda stroncato da un malore improvviso

È stato un malore improvviso a stroncare la vita di un operaio di 58 anni, nella mattinata di mercoledì 5 novembre, alla Omb di via Buffalora a Brescia, azienda specializzata nella produzione di veicoli per la raccolta dei rifiuti. L’uomo, che stava lavorando all’esterno di un capannone, si è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

