Stretta Ue sulle bustine di ketchup e maionese dal 2030

A partire dal 2030, l’Unione Europea introdurrà restrizioni sull’uso di bustine di ketchup e altri imballaggi monouso. Questa misura mira a ridurre l’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di plastica monouso, promuovendo alternative più sostenibili. La decisione si inserisce in un quadro di strategie più ampie per favorire la tutela dell’ambiente e la riduzione dei rifiuti plastici nell’area europea.

Via bustine di ketchup, flaconcini monouso da bagno e buste di plastica dal mercato europeo. L’Unione europea, infatti, si prepara a dire definitivamente addio agli imballaggi usa e getta in plastica con l’attuazione in tutti e 27 i Paesi Ue dal 12 agosto 2026 del regolamento sugli imballaggi e rifiuti da imballaggi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Ue il 22 gennaio 2025. Come scrive SkyTg24 il primo divieto riguarda i Pfas (sostanze perfluoroalchiliche),famiglia di composti chimici sintetici creati per essere resistenti all’acqua, ai grassi e alle alte temperature, utilizzati in prodotti di uso comune come pentole antiaderenti (Teflon), tessuti tecnici (Gore-Tex), imballaggi alimentari e schiume antincendio.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Le recenti norme dell'Unione Europea vietano l’uso di bustine di ketchup e maionese, introducendo nuove sfide per produttori e consumatori.

Il Regolamento UE prevede dal 2026 il divieto di distribuzione di bustine monodose di ketchup, maionese, zucchero e altri condimenti nei locali pubblici europei.

L'Ue dice addio alle bustine di ketchup e maionese nei ristoranti

