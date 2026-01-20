Il Regolamento UE prevede dal 2026 il divieto di distribuzione di bustine monodose di ketchup, maionese, zucchero e altri condimenti nei locali pubblici europei. Questa normativa mira a ridurre l’uso di plastica monouso e promuovere pratiche più sostenibili. Di seguito si approfondiscono le principali novità e implicazioni di questa misura, che interessa bar, ristoranti e attività di ristorazione.

Negli ultimi mesi si è diffusa la notizia secondo cui, a partire dal 2026, nei bar e nei ristoranti europei sarebbero state vietate le bustine monodose di ketchup, maionese, zucchero e condimenti simili. Una ricostruzione che, però, è solo parzialmente corretta. Il primo nodo da chiarire riguarda le date. Il Regolamento PPWR entrerà in vigore in modo generale circa 18 mesi dopo l’approvazione definitiva, quindi a metà del 2026. Questo passaggio ha portato molti a ritenere che proprio quell’anno segnasse la fine delle monoporzioni. In realtà, l’articolo 22, insieme all’Allegato V, stabilisce che i divieti più rilevanti per il settore della ristorazione scatteranno dal 1° gennaio 2030. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Maionese e ketchup vietati in bustine: cosa prevede il Regolamento UE

Bustine di ketchup e maionese vietate, cosa dice il Regolamento Ue sugli imballaggiIl Regolamento Ue riguarda l’uso di imballaggi monodose come bustine di ketchup e maionese, prevedendo limitazioni a partire dal 2026.

Nessun addio alle bustine di ketchup e maionese, cosa dice davvero il nuovo regolamento UE sugli imballaggiIl nuovo regolamento UE sugli imballaggi mira a ridurre l'impatto ambientale, ma non prevede l'eliminazione delle bustine di ketchup e maionese entro il 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Dobbiamo dire addio alle bustine di ketchup e maionese al ristorante; Bustine di ketchup e maionese vietate nei ristoranti: il nuovo regolamento Ue (e da quando non ci saranno più); Confermato dall'UE. Da agosto 2026 sarà obbligatorio togliere dai ristoranti le bustine di ketchup, maionese, sale e olio; E' la fine per le bustine di maionese e ketchup: quando scatta il divieto UE?.

Bustine di ketchup e maionese vietate, cosa dice il Regolamento Ue sugli imballaggi - Bustine monodose di salse e condimenti: quando scatta realmente il divieto UE. Cosa prevede sugli imballaggi e cosa succede prima ... quifinanza.it

Ue, addio alle bustine di ketchup e maionese nei ristoranti: nuove regole imballaggi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ue, addio alle bustine di ketchup e maionese nei ristoranti: nuove regole imballaggi ... tg24.sky.it

Vietate nei ristoranti le bustine di ketchup e maionese, addio anche ai saponi in hotel: quando scattano i nuovi divieti Ue >> https://buff.ly/LZTPa2j - facebook.com facebook

Vietate nei ristoranti le bustine di ketchup e maionese, addio anche ai saponi in hotel: quando scattano i nuovi divieti Ue x.com