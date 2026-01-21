Nuove norme UE | vietate bustine di ketchup e maionese

Le recenti norme dell'Unione Europea vietano l’uso di bustine di ketchup e maionese, introducendo nuove sfide per produttori e consumatori. La regolamentazione potrebbe influire sui costi di sostituzione e sollevare interrogativi riguardo alle misure igienico-sanitarie adottate. Questa modifica rappresenta un cambiamento significativo nelle pratiche di distribuzione di condimenti, richiedendo attenzione e adattamento da parte di tutti gli operatori coinvolti.

Novità in arrivo per i ristoranti dell'Unione europea. Da agosto, non sarà più possibile utilizzare le bustine monouso per salse, olio, sale e aceto La nuova normativa deriva dal Ppwr – Packaging and packaging waste regulation – ovvero il regolamento sugli imballaggi entrato in vigore dal gennaio dello scorso anno che fissa per la prossima estate il divieto di utilizzo di questi prodotti. Cambiamenti anche per il settore dell'hôtellerie dove verrà introdotto il divieto di utilizzo delle confezioni monodose di shampoo e prodotti per la cura del corpo. Come anticipato, con la fine della prossima estate i ristoranti presenti sul territorio europeo dovranno abbandonare la somministrazione di salse, come ketchup e maionese, olio e sale contenuti in bustine – spesso in plastica – monouso.

